Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Probefahrt zum Diebstahl genutzt

Monzingen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, 14.12.2019 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Straße "Zur Stadtmauer" ein dreister PKW-Diebstahl. Ein 21-jähriger Monzinger hatte Anfang des Monats über einen bekannten Online-Marktplatz seinen silbernen BMW zum Kauf angeboten. Das einundzwanzig Jahre alte Fahrzeug war mit spanischen Kennzeichen versehen. Nachdem der 35-jährige, aus Westhessen stammende, Interessent zunächst über Telefon sein Kaufinteresse bekundet hatte, stand er wenig später im Innenhof des Anbieters. Dem Wunsch einer Probefahrt kam der Verkäufer nach, ohne vorher jedoch den Fahrzeugbrief samt Fahrzeugschein aus dem Handschuhfach zu entnehmen. Schließlich trat der potenzielle Käufer die Probefahrt an und kehrte seit dem nicht mehr zurück.

Die Polizei Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 06752-1560.

