Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Blechschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstagnachmittag des 14.12.2019 kam es gegen 16:30 Uhr auf der K20 in der Einmündung Eckweiler Straße/ Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 30-jährigen Fahrerin eines Peugeot wird vorgeworfen, die für sie geltende Vorfahrtsregelung missachtet zu haben, als sie von der Breslauer Straße in die Eckweiler Straße nach links abbog. Hierbei übersah sie die aus Richtung Monzinger Straße kommende, bevorrechtigte 20-jährige VW-Fahrerin. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die jungen Frauen blieben unverletzt. Die Unfallverursacherin muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

