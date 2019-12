Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht in der Kallenfelser Straße

Kirn (ots)

Am 14.12.2019 beobachtete eine Zeugin gegen 11:30 Uhr auf dem Gelände des Rewe Marktes in Kirn, Kallenfelser Straße, wie der Fahrer eines dunkelblauen PKW Kombi mit der Frontschürze an einer Gabione vor der Bäckereifiliale vorbeistreifte. Der PKW und die Gabione wurden hierbei beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell