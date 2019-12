Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Am 13.12.2019, gegen 11:00 Uhr, verunfallte eine 24-jährige Autofahrerin, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen kam, die Kontrolle über ihren PKW verlor und dann in den Straßengraben rutschte. Hierbei wurde ein Leitpfosten aus seiner Verankerung gerissen. Sie meldete den Unfall nicht direkt bei der Polizei, sondern wollte dies erst einem Bekannten melden, der wohl bei der Straßenmeisterei arbeite. Dann sei sie zu Fuß nach Hause gegangen, was einiges an Zeit in Anspruch genommen habe. Zwischenzeitlich ist der Unfall allerdings der Polizei gemeldet worden, die die Ermittlungen in Bezug auf die/den bislang unbekannten Fahrerin / Fahrer aufnahm. Gegen die 24-jährige musste ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet werden, welches zur Entscheidung über den Fortgang des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach gesandt wird. Die Polizei rät allgemein, verursachte Unfallschäden direkt der Polizei zu melden, um einem möglichen Strafverfahren zu entgehen.

