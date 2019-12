Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichendiebstahl Anhänger

Langenthal (ots)

Bereits in der Zeit zwischen dem 04. bis 05.12.2019 wurde in der Gemarkung Langenthal, An der L229 (Richtung Hoxmühle) das amtliche Kennzeichen sowie das festgenietete Typenschild eines PKW Anhängers entwendet. Der Anhänger war bei Arbeiten im dortigen Waldgelände umgekippt und wurde bzw. konnte nicht umgehend geborgen werden. Der Hänger lag dann neben der Fahrbahn in einer Böschung. Bei der Berhung des Hängers wurde dann das Fehlen von Kennzeichen und Typenschild festgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

