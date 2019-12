Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erster Schneefall führt zu Unfällen

Schwarzerden/Seesbach (ots)

Im Laufe des Vormittags am Freitag, 13.12.2019, kam es im Bereich Schwarzerden / Seesbach zu zwei Verkehrsunfällen, die aufgrund der dortigen Schneefälle geschahen. Im Bereich Schwarzerden geriet aufgrund von Schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, ein 20 Jähriger PKW Fahrer mit seinem Audi in den Straßengraben. Er blieb unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt.

Ebenfalls ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Gemarkung Seesbach Höhe Waldfriede. Dort geriet ein LKW, wegen der selben Unfallursache, mit seinem Sattelzug in den Straßengraben. Aufgrund dessen war die Fahrbahn in diesem Bereich teilweise nur eingeschränkt befahrbar. Für die Bergung musste ein Abschleppunternehmen verständigt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 12000 Euro belaufen. Die Strecke bei Waldfriede wurde sogar für die Bergungs-Arbeiten, für ca. 45 Minuten, komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell