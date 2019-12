Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schülerin gerügt und verletzt

Kirn (ots)

Am 09.12.2019 standen zwei 13-jährige Schülerinnen zwischen 08.50 Uhr und 09.10 Uhr vor dem Gymnasium im Berger Weg an der Fußgängerampel. Da es einer Schülerin übel geworden war, wurde sie von ihrer Freundin nach Hause begleitet. Plötzlich erschien ein älterer Herr an der Ampel und packte eines der beiden Mädchen im Genick. Er schob das Mädchen über die gesamte Fahrbahn bis zur anderen Straßenseite. Hierbei sagte er, dass man die Fahrbahn auch überqueren muss, wenn man die Ampel gedrückt hat. Die 13-jährige Schülerin erlitt Schmerzen und wurde auch verletzt. Der ältere Herr verließ die Örtlichkeit in Richtung EDEKA-Markt. Auf dem angrenzenden Parkplatz befanden sich Personen, welche den Vorfall beobachtet haben müssten. Der ältere Herr wurde wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, graue/weiße Haare, weißer Schnurrbart, etwa 175 - 180 cm groß Hinweise zu dem Verkehrserzieher bitte an die Polizeiinspektion Kirn!

