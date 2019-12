Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrzeug beschädigt

Hennweiler (ots)

In der Nacht vom 08. auf den 09.12.2019 wurde in Hennweiler, in den Hähnen, an einem geparkten, grauen Nissan X-Trail die Beifahrertür sowie der rechte, vordere Kotflügel zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1.000,- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der Tel.-Nr.: 06752-1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell