Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Feuerwehreinsatz im Steinweg

Kirn (ots)

Am 09.12.2019 gegen 14:30 Uhr wurde ein Brand in einer Wohnung im Steinweg Kirn gemeldet. Die Feuerwehr Kirn musste die Wohnungstür aufbrechen um zur gemeldeten Brandstelle zu kommen. Wie sich herausstellte hatte der 53-jährige Bewohner die Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen und war eingeschlafen. Glücklicherweise wurden lediglich die Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Herdes beschädigt. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

