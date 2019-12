Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt mit fast 2 Promille

Bad Sobernheim, B41 (ots)

Am 08.12.2019 gegen 03:00 Uhr meldete ein fürsorglicher Bürger via Notruf eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt. Ein Gast einer örtlichen Kneipe von Bad Sobernheim wäre gerade in seinen Dacia gestiegen und in Richtung Kirn losgefahren. Jegliche Versuche ihn daran zu hindern wären gescheiter. Der Fahrzeugführer konnte durch die sofort entsandte Streife auf der B41 kurz vor Martinstein gestoppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Dem 61-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

