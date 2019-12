Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Fahrzeugreifen, Zeugen gesucht!

Becherbach bei Kirn, Bergstraße (ots)

In der Nacht vom 03.12.2019 auf den 04.12.2019 ereignete sich in der Bergstraße von Becherbach bei Kirn eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeugreifen. Bislang unbekannter Täter hatte den hinteren linken Reifen eines geparkten Opels mit einem metallischen, spitzen Gegenstand zerstochen. Dem 54 jährigen Halter war hierdurch ein Schaden von ca. 100EUR entstanden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell