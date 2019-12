Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße (ots)

Am 05.12.2019 um 17.30 Uhr befuhren drei PKW hintereinander in Bad Sobernheim die Staudernheimer Straße in Fahrtrichtung Staudernheim. In Höhe der Schulturnhalle musste der erste PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der 55jährige Fahrer des letzten PKW in der Reihe bemerkte dies zu spät und schob den mittleren auf den ersten PKW auf. An allen drei PKW´s entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro. Die Fahrerin sowie der Beifahrer des mittleren PKW wurden beim Aufprall leicht verletzt. Daher musste gegen den auffahrenden Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet werden. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell