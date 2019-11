Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletzter Rollatorfahrerin

Hennweiler (ots)

Am 29.11.2019 um 15.45 Uhr wollte die Fahrerin eines PKW in der Obergasse in Hennweiler rückwärts ausparken. Hierbei übersah die Fahrerin die hinter dem PKW querende 77jährige Fußgängerin, welche dort mit ihrem Rollator unterwegs war. Die Fußgängerin wurde leicht angefahren und kam hierbei zu Fall, wodurch sie verletzt wurde und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand lediglich geringer Sachschaden

