Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrbahninsel beschädigt

Kirn (ots)

Im Laufe des Wochenendes wurde bei einem Verkehrsunfall in der Langgasse, Einmündung zur Straße Altstadt ein Schild auf der dortigen Fahrbahninsel vermutlich durch ein Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher entfernten sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Das Unfallverursachende Fahrzeug muss im Frontbereich massiv beschädigt sein. Fahrzeugteile wurde an der Unfallstelle aufgefunden und sichergestellt. Der Gesamtschaden nur an der Fahrbahninsel dürfte sich auf ca. 250 Euro belaufen. Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizei Kirn unter Tel.: 06752-1560.

