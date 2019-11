Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Garage

Königsau, Hauptstraße (ots)

In der Nacht vom 21.11.19 zum 22.11.2019 kam es in Königsau zu einem Diebstahl in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer unverschlossenen Garage eine Motorkettensäge, eine Kappsäge, eine Stichsäge eine Schleifmaschine sowie diverse Zubehörteile für diese Geräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 650 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

