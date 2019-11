Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht

Kirn (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem von der Wiesenstraße kommenden bergauf in Richtung Jahnstraße fahrenden Motorroller und einem von rechts aus dem Mühlenweg kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 37-jährigen Rollerfahrer Anzeichen für eine aktuelle Drogeneinwirkung fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Sowohl der Rollerfahrer als auch die 46-jährige Pkw-Fahrerin blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils mittlerer Schaden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

