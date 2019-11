Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mofarollerdiebstahl; Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Kirn, Carport Bahnhofsgelände (ots)

Am 18.11.2019 kam es im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 16:20 Uhr zu einem Rollerdiebstahl. Der 58-jährige Geschädigte hatte seinen Roller am Morgen des 18.11.2019 unter dem Carport am Bahnhof in Kirn abstellt. Als er gegen Abend mit seinem Gefährt nach Hause fahren wollte, war dieses entwendet worden. Bei dem Mofa handelt es sich um einen Roller in schwarz rot der Marke "Keeway". Ferner ist ein Top Case montiert.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn (06752-1560) oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

