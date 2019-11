Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mauer bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Kirn (ots)

Am 18.11.2019, in der Zeit zwischen 06.30 bis 07.45 Uhr wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug, im Mühlenweg (Ecke Graf-Emich-Straße), vermutlich beim Linksabbiegen, eine Hausmauer beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560).

