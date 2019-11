Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Handtasche

Kirn (ots)

Am 15.11.2019 zwischen 11:20 und 11:50 Uhr kam es in einer Filiale des Aldi zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte, männliche Personen entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin. Eine weitere Kundin soll den Vorgang beobachtet haben und wird nun gebeten sich bei der Polizei in Kirn, unter 06752 1560 zu melden.

