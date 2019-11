Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Radarkontrolle auf der B 41

Weiler bei Monzingen (ots)

Am Mittwochabend wurde auf der B 41 in Höhe der Abfahrt Weiler eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In diesem Bereich besteht eine Beschränkung von 70 Km/h. Es wurde der aus Richtung Bad Sobernheim ankommende Fahrzeugverkehr gemessen. Insgesamt konnten 20 Geschwindigkeitsübertretungen registriert werden. Auf die betreffenden Fahrzeugführer kommt jeweils die Zahlung eines Verwarnungsgeldes zu. Das schnellste Fahrzeug war mit 91 Km/h unterwegs.

