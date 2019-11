Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16:35 Uhr in der Steinhardter Straße in Höhe der Einmündung Hüttenbergstraße zur Berührung zwischen einem Pkw und einem Linienbus, während dieser sich in einem Linksabbiegevorgang befand und der Pkw-Fahrer im Begriff war, links an dem Bus vorbeizufahren. Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges werden neutrale Zeugen gesucht, die sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen mögen.

