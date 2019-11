Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Metallschrott des Krankenhauses

Kirn (ots)

In der Nacht von Mittwoch 06.11. auf Donnerstag wurde im Bereich des Krankenhauses in Kirn (Zufahrt zur Robert-Koch-Straße) mehrere Metallteile durch bisher noch unbekannte Täter entwendet. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Metallschrott, wie Elektrokabel und alte Kupferrohre. Der oder die Täter haben diese Materialien vermutlich mittels eines PKWs abtransportiert. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 400 EUR belaufen. Hinweise zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder Beobachtungen zur Tat, bitte an die Polizei Kirn unter Tel.: 06752-1560.

