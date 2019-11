Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht auf dem Marktplatz

Bad Sobernheim (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein geparkter schwarzer Pkw Dacia zwischen 18.00 und 19:15 Uhr auf dem Markplatz in Höhe der Apotheke vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkvorgang an der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt. Der Verursacher (vermutlich ein rotes Fahrzeug) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

