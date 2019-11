Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sattelauflieger umgekippt - Hoher Sachschaden und mehrstündige Sperrung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kirn (ots)

Zu einer mehrstündigen Sperrung der Dhauner Straße kam es am Donnerstagvormittag von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr in einer dortigen Baustelle, nachdem ein mit Schotterseinen beladener Sattelauflieger umgekippt war. Bei der Anlieferung der Ladung hatte der 60-jährige Fahrer einer Zugmaschine, den sogenannten Kippauflieger rechtwinklig zur Abladestelle positioniert. Aufgrund des unzureichend verdichteten Bodens senkte sich der Untergrund unterhalb des rechten Reifens der hinteren Achse ab. Durch die eingetretene Gewichtsverlagerung kippte der Anhänger nach rechts auf die Fahrbahn um. Die gesamte Ladung wurde über beide Fahrspuren verstreut. Der Fahrer befand sich während dessen in der Fahrerkabine und blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden am LKW-Gespann von mindestens 80.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell