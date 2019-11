Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall im Kreuzungsbereich

Monzingen, B41 (ots)

Am 05.11.2019 gegen 14:35 Uhr kam es zu einer Kollision im Begegnungsverkehr zwischen einem PKW Fahrer und dem Fahrer eines Motorrades. Der PKW befuhr die K97 aus Richtung Merxheim kommend und wollte auf die B41 in Richtung Kirn auffahren. Das Motorrad kam aus der Ortslage Monzingen und wollte in Richtung K97 fahren. Beim Linksabbiegen übersah der PKW Fahrer das Motorrad und es kam zu einer Kollision wobei der Motorradfahrer stürzte. Verletzt wurde Glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf 3500 EUR geschätzt. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte sich die Straßenmeisterei.

