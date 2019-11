Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mauer in Berliner Straße beschädigt und geflüchtet

Bad Sobernheim (ots)

Am Montag, den 04.11.2019 im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Berliner Straße in Bad Sobernheim. Durch einen ungeklärten Verkehrsvorgang wurde die Mauer eines Anwohners an der Grundstücksgrenze zum Gehweg touchiert, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden dürfte bei ca. 300 Euro liegen. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der zuständigen Polizeiinspektion Kirn unter der 06752/1560 zu melden.

