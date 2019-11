Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht im Steinweg durch Zeugen geklärt

Kirn (ots)

Am Sonntag, 03.11.19 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz im Steinweg. Hier stieß ein 70-jähriger PKW-Fahrer beim Ausparken gegen einen anderen geparkten PKW. Dabei entfernte er sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten entstand dabei ein Schaden von ca. 150 Euro. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen konnte das amtliche Kennzeichen des Flüchtigen ermittelt und er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch am Fahrzeug des Flüchtigen waren frische Unfallspuren vorhanden.

