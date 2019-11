Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gefährliche Körperverletzung

Kirn (ots)

Am 02.11.2019 gegen 20:20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe bezüglich einer Schlägerei in der Übergasse in Kirn, in Höhe der dortigen Stadtbücherei, ein. Die eintreffenden Streifen konnten lediglich noch einen Geschädigten mit seinen Begleitpersonen angetroffen werden. Der 18-jährige Geschädigte wies eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals auf, welche ihm von einem flüchtigen Täter mit einem abgebrochenen Flaschenhals zugeführt worden sei. Der Geschädigte schildert, dass er und seine Begleitpersonen von zwei männlichen Tätern überraschend angegriffen worden sei, nachdem es wenige Minuten zuvor zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Die beiden Beschuldigten konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Diese geben an, dass sie zuerst angegriffen worden seien, und sich nur gewehrt hätten. Es wurden Anzeigen wegen einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell