POL-PIKIR: Fund einer Granate bei Baggerarbeiten

Staudernheim (ots)

Am 29.10.2019 gegen 15:00 Uhr wurde bei Baggerarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Staudernheim und Boos eine ca. 50cm lange Sprenggranate gefunden. Der Kampfmittelräumdienst übernahm die Bergung und den Abtransport. Gefahren für die Bevölkerung ergaben sich nicht. Die Bauarbeiten an der Baustelle der Bahn wurden für die Dauer der Bergung in diesem Bereich eingestellt.

