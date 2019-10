Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 10:05 Uhr und 11:30 Uhr kam es im Mühlenweg an der Ecke zu einer Grundstückseinfahrt zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der 47-jährige Eigentümer eines schwarzen Opel sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte, streifte ein 39-jähriger Paketzusteller mit seinem gelben Dienstfahrzeug, beim Einfahren in den Mühlenweg, den parkenden Opel an der hinteren Stoßstange. Anhand der vorgefundenen Schäden und eines Hinweises eines Anwohners konnte der Verursacher im Nachgang ermittelt werden. Der Fahrer muss sich erneut wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

