Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Verstoß gegen das Waffengesetz

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am 25.10.2019 gegen 16:30 Uhr konnte während einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Hochstetten-Dhaun ein PKW Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem betroffenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nach dem Fund einer Machete im Kofferraum des betreffenden Fahrzeuges wurde auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Fahrzeugführer eröffnet.

