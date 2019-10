Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kuh in der Nahe

Martinstein (ots)

Durch Verkehrsteilnehmer wird eine freilaufende Kuh auf der B41, Höhe Bahnhof Martinstein in Richtung Simmertal, gemeldet. Es kann in Erfahrung gebracht werden, dass die Kuh von Weide in Simmertal ausgebüxt ist. Der Tierhalter habe bereits versucht die Kuh mit mehreren Personen einzufangen. Dieser Versuch scheiterte, worauf die Kuh sich in Richtung Schrottplatz begab und dort über die Bahngleise in Richtung Nahe bzw. in die Nahe hinein lief. Im Wasser trieb die Kuh in Richtung Martinstein ab. Zwecks Bergungsmaßnahmen erscheint am Eisatzort die FFW der VG Bad Sobernheim // Monzingen // Merxheim // Martinstein sowie ein Tierarzt. Mit körperlicher Schwerstarbeit gelingt es den Einsatzkräften die Kuh erst nach mehreren Stunden mit Seilen ans Ufer zu hieven.

