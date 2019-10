Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Kirn, Parkplatz Übergasse (ots)

Bereits am Freitag dem 18.10.2019 kam es auf dem Parkplatz in der Übergasse von Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 35-jährige hatte dort ihren Audi abgestellt. Während ihrer Abwesenheit beschädigte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug am vorderen rechten Radlauf und an der Beifahrertür. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

