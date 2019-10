POL-PIKIR: Unfall B41

Polizeiinspektion Kirn

Am 17.10.2019 gegen 07:55 Uhr kam es im Bereich der per Lichtzeichenanlage geregelten Ampelkreuzung auf der B41 in Monzingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige PKW Fahrerin wollte von Merxheim kommend links abbiegen, übersah hierbei jedoch den entgegenkommenden Fahrer eines VW. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

