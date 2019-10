Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht in Schulstraße

Staudernheim (ots)

Am Montag, 14.10.2019 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schulstraße in Staudernheim. Hierbei wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rückwärtsrangieren, ein dort befindlicher Gartenzaun eines umfriedeten Grundstücks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Kirn unter Te.: 06752-1560.

