Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung und Diebstahl an PKW

Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots)

Am 14.10.2019 parkte eine Verkehrsteilnehmerin im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 22.20 Uhr ihren PKW Peugeot 206 auf dem LIDL-Parkplatz in Bad Sobernheim, Monzinger Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass das Fahrzeug von bislang unbekannten Tätern beschädigt wurde. So wurde der linke Außenspiegel abgerissen und das hintere Kennzeichen entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

