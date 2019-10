Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Pkw - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr ein im unteren Teil der Eckweilerstraße geparkter E-Klasse-Mercedes (neueres Modell) an der gesamten Beifahrerseite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel. 06751 / 8577047 bzw. 8577537) entgegen.

