Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Cabrio mutwillig verschmutzt - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr ein mit schwarzer Tinte gefülltes Fläschchen in einen offenstehenden Opel Astra Cabrio geworfen, welcher im alten Kirner Weg (Stadtteil Kallenfels) geparkt war. Durch austretende Tinte entstand Schaden an der Lederpolsterung des Fahrzeuges. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

