Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gartenzaun umgefahren - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

In der Nacht zum Montag wurde der hölzerne Vorgartenzaun eines Wohnanwesens in der Freiherr-vom-Stein-Straße durch ein noch unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Spurenlage nach dürfte das Fahrzeug von der Dhauner Straße kommend bergab in Richtung Innenstadt gefahren sein. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

