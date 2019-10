Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mofa entwendet

Odernheim am Glan (ots)

Am 11.10.2019 zwischen 07:00 und 13:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein schwarzes Hercules Mofa entwendet. Das Fahrzeug war in der Ransengasse unter einem Carport abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

