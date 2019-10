Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf!

Monzingen (ots)

Bereits am Mittwoch, den 09.10.2019 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein in der Industriestraße abgestellter, schwarzer Ford Mustang im Frontbereich der Fahrerseite beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes könnte ein LKW für den Schaden verantwortlich sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu wenden.

