Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht mit Renault Traffic

Bad Sobernheim (ots)

Bereits am Samstag, den 05.10.2019 kam es im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Monzinger Straße in Bad Sobernheim. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr hierbei die Monzinger Straße in Fahrtrichtung Kirn. Dort kollidierte er vermutlich mit seinem rechten Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Straßenrand geparkten Firmenfahrzeugs. Der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die zwischenzeitlichen Ermittlungen und Recherchen bezüglich der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile ergeben nun, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Renault Trafic III gehandelt haben müsste. Die zuständige Polizeiinspektion Kirn bittet um Zeugenhinweise.

