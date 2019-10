Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alleinunfall unter Alkohol- und Drogeneinwirkung mit entwendetem Mofaroller.

Kirn, Auf der Schanze (ots)

Am 09.10.2019 gegen 21:45 Uhr entwendete ein 32-jähriger den Fahrzeugschlüssel zu dem Mofaroller seines Bekannten. Anschließend wollte er mit dem Gefährt eine kurze Spritztour unternehmen. Hierbei kollidierte er jedoch mit einem in der Straße Auf der Schanze geparkten Fahrzeug. Hierdurch wurde er selbst leicht verletzt. Am Roller des Bekannten und an dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch und Auffallerscheinungen auf einen Drogenkonsum festgestellt werden. Dem nun Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

