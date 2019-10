Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ein Dorf kommt nicht zur Ruhe

Hahnenbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 04.10.2019, 14:00 Uhr und 07.10.2019, 07:00 Uhr kam es in der Hahnenbacherstraße, auf dem Gelände der Firma ESO Electronic Service, zu Diebstählen von Aschenbechern. Die unbekannten Täter konnten zunächst das freizugängliche Firmengelände betreten. Im rückwärtigen Bereich rissen sie einen an der Wand befestigen Aschenbecher ab und entwendete einen weiteren, der sich auf einer Sitzgruppe befand. In den vergangenen Monaten kam es in der betroffenen Ortsgemeinde bereits vermehrt zu Sachbeschädigungen, u.a. an Fahrzeugen und Gebäuden.

Daher bittet die Polizei Kirn um konkrete Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Straftaten unter der Telefonnummer 06752-156-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell