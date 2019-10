Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet

Bad Sobernheim (ots)

Am Vormittag des 08.10.2019 ereignete sich gegen 08:25 Uhr an der Einmündung "Im Wesentlich"/ "Auf Mohren" ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 71-jähriger Fahrer eines Audi befuhr zunächst die Soonwaldstraße aus Richtung Pferdsfelder Str. kommend in Fahrtrichtung "Im Wesentlich". Während der Fahrt fiel dem 71-Jährigen auf, dass er Zuhause etwas vergessen hatte. In Folge dessen befuhr er die Straße "Auf Mohren", um diese für sein Wendemanöver zu nutzen. Als der Audi-Fahrer die Straße "Im Wesentlich" erneut befuhr, übersah er hierbei den von rechts kommenden und bevorrechtigen Fahrer eines Dodge Ram. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Unabhängige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 in Verbindung zu setzen.

