Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Schaufenstern; Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Montag, den 07.10.2019 auf Dienstag, den 08.10.2019 kam es in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr in der Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen. Zunächst wurde am Marktplatz die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes, vermutlich mit einem harten Gegenstand, eingeworfen. Wenige Meter weiter beschädigten die bislang unbekannten Täter in der Pfaffenstraße das Schaufenster eines Sportbekleidungsgeschäfts und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Insgesamt kann der dadurch entstandene Schaden nach vorsichtiger Schätzung auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass weitere Ladeninhaber Opfer geworden sind. In diesem Fall sollen sich die Betroffenen an die Polizei wenden.

Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn