Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erneutes fahren unter Drogeneinfluss

Kirn, Halmer Weg (ots)

Am 07.10.2019 um 14.30 Uhr fiel der Polizeistreife im Halmer Weg in Kirn ein Mofaroller auf, welcher schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem 17jährigen Fahrer konnten Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Gegen den Jugendlichen musste erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, da dieser bereits Anfang 2019 wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auffiel. Auch in dem aktuellen Vorfall wurde dem 17jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Motorroller untersagt. Darüber hinaus wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle auch über die erneuten Feststellungen in Kenntnis gesetzt. Die von dem 17jährigen angestrebte Erlangung eines Autoführerscheins dürfte so recht schwierig werden und in weite Ferne rücken.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell