POL-PIKIR: Erneuter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Meddersheim (ots)

In der Nacht zum 05.10. wurde erneut ein Zigarettenautomat mittels eines Schneidbrenners oder ähnlichem Werkzeug aufgebrochen und komplett geleert. Mit gleicher Tatbegehungsweise wurden bereits Zigarettenautomaten in Odernheim und Schmidthachenbach geleert. Der jüngste Tatort befindet sich in Meddersheim nahe einer Pizzeria. Die Tat wurde erst in den Nachmittagsstunden durch einen Anwohner bemerkt und der Polizei gemeldet. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.

