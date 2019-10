POL-PIKIR: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Polizeiinspektion Kirn

In der Nacht zum 03.10.2019, vermutlich gegen 02.00 Uhr wurde in der Ortslage Schmidthachenbach ein Zigarettenautomat von Unbekannten gewaltsam geöffnet. Aufgrund der gleichen Tatbegehungsweisen wie bei einem Automatenaufbruch am 01.10.2019 in Odernheim am Glan ist hier von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Automaten wurden augenscheinlich unter Zuhilfenahme eines Schweißbrenners geöffnet. Zeugen werden gebeten Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden. Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass bei unmittelbaren Beobachtungen sofort die Polizei unter "Notruf 110" verständigt werden sollte.

