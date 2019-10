Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr ein unmittelbar vor dem Gebäude des LIDL-Marktes geparkter graumetallicfarbener 3-er BMW (neues Modell) im Bereich der rechten Fahrzeugflanke beschädigt, vermutlich bei Öffnung der Tür eines daneben geparkten Fahrzeuges. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell